Уражено НПЗ у Слов’янську-на-Кубані та Нижньокамську. Уточнено результати ураження Саратовського заводу, - Генштаб
У ніч на 13 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили два нафтопереробні заводи на території Краснодарського краю РФ та в Татарстані.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
НПЗ "Славянский"
Так, уражено нафтопереробний завод "Славянский" у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ. На території підприємства зафіксовано пожежу.
У Генштабі зазначають, що Славянський нафтопереробний завод (ТОВ "Славянск ЕКО") - одне з найбільших незалежних нафтопереробних підприємств на півдні РФ. Потужність переробки становить близько 5,2 млн тонн нафти на рік. НПЗ виробляє автомобільні бензини, нафту, мазут, вакуумний газойль та авіаційний гас. Завод задіяний у забезпеченні потреб збройних сил РФ.
НПЗ "Танеко"
Також, уражено нафтопереробний завод "Танеко" в Нижньокамську, республіка Татарстан. Зафіксовано займання одного з резервуарів.
Окрім того, у Міллеровому Ростовської області рф уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.
Уточнення уражень
За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 11 вересня 2026 року на Саратовському НПЗ, у Саратові РФ, пошкоджено технологічну установку первинної переробки нафти ЕЛЗУ-АВТ-6 та ділянку магістрального трубопроводу.
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