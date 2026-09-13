Уражено НПЗ у Слов’янську-на-Кубані та Нижньокамську. Уточнено результати ураження Саратовського заводу, - Генштаб

У ніч на 13 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили два нафтопереробні заводи на території Краснодарського краю РФ та в Татарстані.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

НПЗ "Славянский"

Так, уражено нафтопереробний завод "Славянский" у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ. На території підприємства зафіксовано пожежу.

У Генштабі зазначають, що Славянський нафтопереробний завод (ТОВ "Славянск ЕКО") - одне з найбільших незалежних нафтопереробних підприємств на півдні РФ. Потужність переробки становить близько 5,2 млн тонн нафти на рік. НПЗ виробляє автомобільні бензини, нафту, мазут, вакуумний газойль та авіаційний гас. Завод задіяний у забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Також дивіться: У Слов’янську-на-Кубані після атаки горить НПЗ. ВIДЕО

НПЗ "Танеко"

Також, уражено нафтопереробний завод "Танеко" в Нижньокамську, республіка Татарстан. Зафіксовано займання одного з резервуарів.

Окрім того, у Міллеровому Ростовської області рф уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.

Також читайте: Сили оборони уразили Саратовський НПЗ: на території заводу виникли пожежі, - Генштаб

Уточнення уражень

За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 11 вересня 2026 року на Саратовському НПЗ, у Саратові РФ, пошкоджено технологічну установку первинної переробки нафти ЕЛЗУ-АВТ-6 та ділянку магістрального трубопроводу.