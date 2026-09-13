Пострадали НПЗ в Славянске-на-Кубани и Нижнекамске. Уточнены результаты поражения Саратовского завода, - Генштаб

В ночь на 13 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории Краснодарского края РФ и в Татарстане.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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НПЗ "Славянский"

Так, был поражен нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ. На территории предприятия зафиксирован пожар.

В Генштабе отмечают, что Славянский нефтеперерабатывающий завод (ООО "Славянск ЭКО") - одно из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий на юге РФ. Мощность переработки составляет около 5,2 млн тонн нефти в год. НПЗ производит автомобильные бензины, нефть, мазут, вакуумный газойл и авиационный керосин. Завод задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

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НПЗ "Танеко"

Кроме того, поражен нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Нижнекамске, Республика Татарстан. Зафиксировано возгорание одного из резервуаров.

Кроме того, в Миллеровом Ростовской области РФ поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника.

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Уточнение по поражениям

По результатам анализа дополнительных данных установлено, что 11 сентября 2026 года на Саратовском НПЗ в Саратове (РФ) повреждены технологическая установка первичной переработки нефти ЭЛЗУ-АВТ-6 и участок магистрального трубопровода.