В Славянске-на-Кубани после атаки горит НПЗ. ВИДЕО
В Славянске-на-Кубани Краснодарского края России после ночной атаки горит НПЗ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.
Первые подробности
На видео, которые распространяются в сети, можно увидеть зарево, поднимающееся над НПЗ. Официально о поражении НПЗ не сообщалось.
Последний раз НПЗ в Славянске атаковали в июне, тогда там также произошел пожар.
Более подробной информации о нападении на российский НПЗ на данный момент нет.
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Хто може виробить сонце ясне,
Хто може зневажити народ мій дикий,
Що в серці має слово прекрасне?
Вогню їм, вогню, оцим людоїдам,
Що топчуть нашу святиню святу!
(«Вогню їм, вогню!» - це відома цитата з поезії «Слово про рідну матір»)