У Слов’янську-на-Кубані після атаки горить НПЗ. ВIДЕО
У Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю Росії після нічної атаки горить НПЗ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.
Перші деталі
На відео, які поширюються в мережі, можна побачити заграву, що піднімається над НПЗ. Офіційно про ураження НПЗ не повідомлялося.
Востаннє НПЗ у Слов'янську атакували в червні, тоді там також сталася пожежа.
Більше інформації щодо атаки на російський НПЗ на цю мить не відомо.
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Хто може виробить сонце ясне,
Хто може зневажити народ мій дикий,
Що в серці має слово прекрасне?
Вогню їм, вогню, оцим людоїдам,
Що топчуть нашу святиню святу!
(«Вогню їм, вогню!» - це відома цитата з поезії «Слово про рідну матір»)