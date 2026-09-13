УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14810 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
3 507 15

У Слов’янську-на-Кубані після атаки горить НПЗ. ВIДЕО

У Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю Росії після нічної атаки горить НПЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

На відео, які поширюються в мережі, можна побачити заграву, що піднімається над НПЗ. Офіційно про ураження НПЗ не повідомлялося.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уражено два хімзаводи в РФ, ціль у Чорному морі та об’єкти в Таганрозі, - Зеленський. ВIДЕО

Востаннє НПЗ у Слов'янську атакували в червні, тоді там також сталася пожежа.

Більше інформації щодо атаки на російський НПЗ на цю мить не відомо.

нпз Слов'янськ-на-Кубані
нпз Слов'янськ-на-Кубані
нпз Слов'янськ-на-Кубані

Також читайте: Уражено підприємство комбінат "Тольяттикаучук", - Генштаб

Автор: 

НПЗ (829) Удари по РФ (1300) Краснодарський край РФ (130)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Хто може випить Дніпро великий,
Хто може виробить сонце ясне,
Хто може зневажити народ мій дикий,
Що в серці має слово прекрасне?
Вогню їм, вогню, оцим людоїдам,
Що топчуть нашу святиню святу!



(«Вогню їм, вогню!» - це відома цитата з поезії «Слово про рідну матір»)
показати весь коментар
13.09.2026 08:24 Відповісти
+3
https://t.me/novosti_dontsk/49 РФ теряет позиции в Двуречной. Подробности
показати весь коментар
13.09.2026 08:25 Відповісти
+3
Хорошо горит зараза, с огоньком...
показати весь коментар
13.09.2026 08:38 Відповісти

Завантаження...

 
 