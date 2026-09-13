У Слов’янську-на-Кубані після атаки горить НПЗ. ВIДЕО

У Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю Росії після нічної атаки горить НПЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

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Перші деталі

На відео, які поширюються в мережі, можна побачити заграву, що піднімається над НПЗ. Офіційно про ураження НПЗ не повідомлялося.

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Востаннє НПЗ у Слов'янську атакували в червні, тоді там також сталася пожежа.

Більше інформації щодо атаки на російський НПЗ на цю мить не відомо.







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