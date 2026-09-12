Уражено два хімзаводи в РФ, ціль у Чорному морі та об’єкти в Таганрозі, - Зеленський. ВIДЕО
Українські сили за добу уразили два хімічні підприємства в Пермському та Самарському регіонах РФ, ціль у Чорному морі, а також низку військових об'єктів у Таганрозі.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наші далекобійні відповіді щодня роблять війну відчутною для агресора.
За цю добу уражено два підприємства хімічної промисловості РФ в Пермському та Самарському регіонах. Є уражена ціль в Чорному морі. У Таганрозі воїни СБУ уразили виробництво FPV-дронів та склади зберігання БпЛА, резервуар з нафтопродуктами, РЛС, комплекс "Панцир-С2". Дякую воїнам за влучність", - зазначив глава держави.
Зеленський також наголосив, що є підтвердження влучної роботи наших воїнів цього тижня.
"Зокрема, було знищено літак Cу-33, два вертольоти Мі-8 у Краснодарському та Ростовському регіонах. У Пермі було уражено нафтовий обʼєкт. Вдячний усім, хто справедливо відповідає росіянам на всі їхні терористичні удари по наших людях. Війна має повертатися додому. Це важливо", - додав він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у Таганрозі пролунали вибухи: горіли промислові об’єкти.
- Згодом стало відомо, що уражено виробництво FPV-дронів, склади БпЛА та "Панцирь-С2" під Таганрогом.
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