Повреждены два химических завода в РФ, цель в Черном море и объекты в Таганроге, - Зеленский
За сутки украинские войска нанесли удары по двум химическим предприятиям в Пермском и Самарском регионах РФ, по цели в Черном море, а также по ряду военных объектов в Таганроге.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, наши дальнобойные удары ежедневно делают войну ощутимой для агрессора.
За последние сутки были поражены два предприятия химической промышленности РФ в Пермском и Самарском регионах. Поражена цель в Черном море. В Таганроге бойцы СБУ поразили производство FPV-дронов и склады хранения БПЛА, резервуар с нефтепродуктами, РЛС, комплекс "Панцирь-С2". "Спасибо бойцам за меткость", - отметил глава государства.
Зеленский также подчеркнул, что есть подтверждение точной работы наших бойцов на этой неделе.
"В частности, были уничтожены самолет Су-33, два вертолета Ми-8 в Краснодарском и Ростовском регионах. В Перми был поражен нефтяной объект. Благодарен всем, кто достойно отвечает россиянам на все их террористические удары по нашим людям. Война должна возвращаться домой. Это важно", - добавил он.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Таганроге прогремели взрывы: горели промышленные объекты.
- Впоследствии стало известно, что были поражены производство FPV-дронов, склады БПЛА и "Панцирь-С2" под Таганрогом.
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