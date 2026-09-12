Повреждены два химических завода в РФ, цель в Черном море и объекты в Таганроге, - Зеленский

За сутки украинские войска нанесли удары по двум химическим предприятиям в Пермском и Самарском регионах РФ, по цели в Черном море, а также по ряду военных объектов в Таганроге.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, наши дальнобойные удары ежедневно делают войну ощутимой для агрессора.

За последние сутки были поражены два предприятия химической промышленности РФ в Пермском и Самарском регионах. Поражена цель в Черном море. В Таганроге бойцы СБУ поразили производство FPV-дронов и склады хранения БПЛА, резервуар с нефтепродуктами, РЛС, комплекс "Панцирь-С2". "Спасибо бойцам за меткость", - отметил глава государства.

Читайте также: Поражено предприятие "Тольяттикаучук", - Генштаб

Зеленский также подчеркнул, что есть подтверждение точной работы наших бойцов на этой неделе.

"В частности, были уничтожены самолет Су-33, два вертолета Ми-8 в Краснодарском и Ростовском регионах. В Перми был поражен нефтяной объект. Благодарен всем, кто достойно отвечает россиянам на все их террористические удары по нашим людям. Война должна возвращаться домой. Это важно", - добавил он.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Таганроге прогремели взрывы: горели промышленные объекты.

Впоследствии стало известно, что были поражены производство FPV-дронов, склады БПЛА и "Панцирь-С2" под Таганрогом.

Смотрите также: В Тольятти атаковали химзавод "КуйбышевАзот": возник пожар. ВИДЕО