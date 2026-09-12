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В Тольятти атаковали химзавод "КуйбышевАзот": возник пожар

В ночь на 12 сентября беспилотники атаковали Самарскую область. В Тольятти под ударом оказался химзавод "КуйбышевАзот".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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По их данным, на территории предприятия возник пожар. Информации о точных последствиях атаки и возможных повреждениях пока нет.

Справка

ПАО "КуйбишевАзот" — предприятие химической промышленности, основанное в 1966 году.

Среди основной продукции — капролактам, полиамид-6, техническая нить, аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония, аммиак и слабая азотная кислота.

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завод (571) Самарская область (25)
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