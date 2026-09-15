Силы обороны нанесли удар по Сызранскому НПЗ и производителю дронов "Атлант Аэро" в РФ, - Генштаб
В ночь на 15 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ и предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге, которое производит беспилотники и комплектующие к ним. На обоих российских предприятиях после ударов возникли пожары.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на территории Сызранского НПЗ зафиксировали попадание с последующим возгоранием. Повреждены установка первичной переработки нефти АВТ-6 и резервуарный парк.
Сызранский НПЗ входит в структуру "Роснефти" и способен перерабатывать около 8,9 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты. По данным Генштаба, предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.
На предприятии "Атлант Аэро" в Таганроге также зафиксировали взрывы и пожар. Оно специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.
В частности, там производят ударно-разведывательные БПЛА "Молния" и комплектующие для российских беспилотников "Орион". В Генштабе отметили, что предприятие снабжает армию РФ беспилотными системами.
На Славянском НПЗ уничтожены три резервуара
Кроме того, Генштаб сообщил о результатах удара по НПЗ "Славянск ЭКО" в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ, нанесенного 13 сентября.
После анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение трех и повреждение еще восьми резервуаров на территории предприятия.
"Работа по ключевым объектам противника продолжается. Продолжение следует!" - подчеркнули в Генштабе.
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