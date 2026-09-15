Атаки дронов в РФ: горит НПЗ "Роснафты", в Таганроге взрывы
В ночь на 15 сентября в ряде российских регионов сообщили об атаках на промышленные предприятия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Беспилотники атаковали Сизранский нефтеперерабатывающий завод "Роснафты" в Самарской области РФ. После удара на территории предприятия возник пожар. В частности, местные жители сообщают о нескольких отдельных точках возгорания. Вероятно, речь идет о возгорании резервуаров.
Сизранский завод является одним из крупнейших НПЗ Самарской группы "Роснефти". Его мощность составляет около 8,9 млн тонн нефти в год.
Предприятие также поставляет топливо для нужд российской армии. По данным источника, это уже десятая зафиксированная атака на Сизранский НПЗ.
Ракеты ударили по предприятию в Таганроге
Также в Таганроге Ростовской области прогремели взрывы. Сообщалось о поражении промышленного предприятия, имеющего стратегическое значение для российского военно-промышленного комплекса.
Предварительно, Силы обороны наносили удары по Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева, где ремонтируют и модернизируют военные самолеты.
Кроме того, удары пришлись по складу Ozon, газопроводу и другим складам.
Удар по Ростовской области подтвердил губернатор Юрий Слюсар.
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