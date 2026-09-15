Атаки дронів у РФ: горить НПЗ "Роснафти", у Таганрозі вибухи

У ніч проти 15 вересня у низці російських регіонів повідомили про атаки на промислові підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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Безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод "Роснафти" у Самарській області РФ. Після удару на території підприємства виникла пожежа. Зокрема, місцеві повідомляють про кілька окремих точок горіння. Ймовірно йдеться про займання резервуарів.

Сизранський завод є одним із найбільших НПЗ Самарської групи "Роснафти". Його потужність становить близько 8,9 млн тонн нафти на рік.

Підприємство також постачає паливо для потреб російської армії. За даними джерела, це вже десята задокументована атака на Сизранський НПЗ.

Ракети вдарили по підприємству в Таганрозі

Також у Таганрозі Ростовської області пролунали вибухи. Повідомлялося про ураження промислового підприємства, яке має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу.

Попередньо, Сили Оборони били по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Г. М. Берієва, де ремонтують і модернізують військові літаки.

Крім того, прилетіло по складу Ozon, газопроводу та інших складах.

Удар по Ростовській області підтвердив губернатор Юрій Слюсар.

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