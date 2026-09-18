Удар украинскими "Нептунами" по производителю БПЛА "Атлант Аэро" в Таганроге: уничтожены три производственных здания СПУТНИКОВОЕ ФОТО

В результате удара украинских ракет "Нептун" по предприятию "Атлант Аэро" в российском Таганроге были полностью уничтожены три производственных здания.

Данные о последствиях атаки опубликовал украинский OSINT-проект Exilenova+, который отслеживает результаты ударов по открытым источникам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Масштаб разрушений

Exilenova+ отмечает, что предприятие специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.

"В одном из складских помещений, которое использовалось в военных целях, зафиксировано обрушение крыши в результате ракетного удара. Площадь поражения составляет ориентировочно 60×40 метров", — говорится в сообщении.

По информации аналитиков канала, одно производственное здание получило значительные повреждения: его конструкции практически полностью пробиты на площади около 70×40 метров.

На обнародованном спутниковом снимке отмечены разрушенные и поврежденные объекты предприятия.

Дату удара, последствия которого видны на обнародованном спутниковом снимке, Exilenova+ не указывает.

В то же время в публикации от 15 сентября OSINT-проект сообщал о ракетном ударе по Таганрогу и масштабном пожаре на территории ТАНТК им. Г. М. Бериева и бывшего Таганрогского автомобильного завода (ТагАЗ), который зафиксировала система спутникового мониторинга NASA FIRMS. На территории ТагАЗа расположены производственно-складские помещения "Атлант Аэро".

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в ночь на 15 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Сизранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ и предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге, которое производит беспилотники и комплектующие к ним. На обоих российских предприятиях после ударов возникли пожары.

По данным ГУР, "Атлант Аэро" производит ударные БПЛА самолетного типа "Молния-1" и "Молния-2", а также разведывательную версию "Молния-2Р".

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