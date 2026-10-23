Хімічний завод у Пермському краї РФ горить після атаки безпілотників: "П#здец. Он "Азотка" #башит. Горит вся". ВIДЕО

У російському місті Березники Пермського краю після атаки безпілотників зафіксували сильне задимлення в районі хімічного підприємства "Азот", що входить до структури компанії "Уралхім". У мережі з'явилися відеозаписи, на яких видно густий стовп диму, що здіймається над промисловою зоною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно промислову територію вдалині, над якою здіймається високий стовп сіро-білого диму. Його добре помітно навіть зі значної відстані.

Знімання ведеться з протилежного берега водойми. Дим піднімається над деревами та поступово розходиться в небі.

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На початку ролика також видно безпілотник, який пролітає у напрямку підприємства.

За інформацією, що супроводжує відеозапис, задимлення виникло після атаки БпЛА на хімічний комплекс "Азот" у Березниках.

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"Азот" є великим хімічним підприємством, виробничі потужності якого займають територію площею близько 140 гектарів.

На заводі виготовляють аміак, азотну кислоту, аміачну селітру, карбамід та іншу хімічну продукцію. Частина цих речовин має подвійне призначення та може використовуватися як у цивільній промисловості, так і у виробництві вибухових матеріалів.

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