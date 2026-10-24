После атаки БПЛА горит химзавод в российском Омске. ВИДЕО+ФОТО

Ударные беспилотники атаковали завод "Омский каучук" в российском Омске. После попадания на территории предприятия разгорелся масштабный пожар.

Об этом сообщают Telegram-каналы, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, ударные дроны добрались до Омска, который расположен на расстоянии более 2500 км от границы.

"Украинские БПЛА добрались до северного промышленного узла Омска", — пишет "Интерфакс".

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В свою очередь губернатор Виталий Хоценко заявил, что российская ПВО пытается отразить атаку "противника" на Омскую область.

"ПВО отражает атаку противника на Омскую область. Все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности… БПЛА достигли северного промышленного узла Омска", — сообщил губернатор

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Также отмечается, что возможны ограничения в работе мобильного интернета.

Масштабный пожар









