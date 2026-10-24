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Новости Атака дронов на регионы РФ
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После атаки БПЛА горит химзавод в российском Омске. ВИДЕО+ФОТО

Ударные беспилотники атаковали завод "Омский каучук" в российском Омске. После попадания на территории предприятия разгорелся масштабный пожар.

Об этом сообщают Telegram-каналы, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, ударные дроны добрались до Омска, который расположен на расстоянии более 2500 км от границы.

"Украинские БПЛА добрались до северного промышленного узла Омска", — пишет "Интерфакс".

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В свою очередь губернатор Виталий Хоценко заявил, что российская ПВО пытается отразить атаку "противника" на Омскую область.

"ПВО отражает атаку противника на Омскую область. Все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности… БПЛА достигли северного промышленного узла Омска", — сообщил губернатор

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Также отмечается, что возможны ограничения в работе мобильного интернета.

Масштабный пожар 

В Омске (РФ) горит химзавод
В Омске (РФ) горит химзавод
В Омске (РФ) горит химзавод
В Омске (РФ) горит химзавод
В Омске (РФ) горит химзавод

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Удары по РФ (1319) Омск (5)
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Топ комментарии
+9
рудий скаже гандонів у США не вистачає
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24.10.2026 18:06 Ответить
+5
Щільно по каучукам (твердому ракетному паливу) пішло.
Добре, дуже добре, чу-чу-чудово.
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24.10.2026 18:17 Ответить
+4
та з г@ндонами в них як раз проблем нема є - 100 млн +..
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24.10.2026 18:38 Ответить

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