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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Атака дронов повредила установки Салаватского НПЗ, - спутниковые снимки

На Салаватском НПЗ после атаки дронов 8 октября были зафиксированы повреждения установок АВТ-4 и АВТ-6. Их совокупная мощность составляет около 10 млн тонн нефти в год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные OSINT-аналитиком Dnipro Osint.

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По его данным, на спутниковых снимках вблизи установки АВТ-4 заметили ремонтные краны. Это может свидетельствовать о проведении восстановительных работ после атаки.

Также зафиксированы повреждения крестообразной эстакады возле установки АВТ-6, что нарушило её работу.

Атака дронов повредила установки первичной переработки нефти на Салаватском НПЗ в России

Атака дронов повредила установки первичной переработки нефти на Салаватском НПЗ в России

Поврежденные установки могут перерабатывать до 10 млн тонн нефти в год

Как отмечает аналитик, установки АВТ-4 и АВТ-6 в совокупности имеют мощность переработки около 10 млн тонн нефти в год.

Одновременное повреждение обоих объектов может привести к остановке первичной переработки нефти на предприятии до завершения ремонтных работ.

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Что предшествовало?

8 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу "Газпром нефтехим Салават" в Салавате Республики Башкортостан РФ.

"Газпром нефтехим Салават" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ. Предприятие имеет мощность по переработке до 10 млн тонн углеводородного сырья в год и производит автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен и другую продукцию нефтепереработки и нефтехимии.

Отмечается, что предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

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НПЗ (759) Удары по РФ (1319) Башкортостан (27)
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Топ комментарии
+6
Він припинив роботу ?
а чому ще працює новоліпецький металоргийний комбинат , якщо в Україні усі металургійні заводи кацапи зруйнували ?
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20.10.2026 07:57 Ответить
+6
Скільки треба БПЛА, для руйнування металургійного комбінату? Там треба балістику, з вагою БЧ, мінімум на 1 тонну. Удар по домні - щоб зробить там "козла"... А для руйнування НПЗ , БПЛА, з вагою БЧ, у 50-100 кг, працюють, лише як ДЕТОНАТОР... Є різниця?
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20.10.2026 08:07 Ответить
+6
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20.10.2026 08:12 Ответить

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