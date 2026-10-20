Атака дронів пошкодила установки Салаватського НПЗ, - супутникові знімки
На Салаватському НПЗ після атаки дронів 8 жовтня зафіксували пошкодження установок АВТ-4 та АВТ-6. Їхня сумарна потужність - близько 10 млн тонн нафти на рік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать супутникові знімки, які опублікував OSINT-аналітик Dnipro Osint.
За його даними, на супутникових знімках поблизу установки АВТ-4 помітили ремонтні крани. Це може свідчити про проведення відновлювальних робіт після атаки.
Також зафіксовано пошкодження хрестоподібної естакади біля установки АВТ-6, що порушило її роботу.
Пошкоджені установки можуть переробляти до 10 млн тонн нафти на рік
Як зазначає аналітик, установки АВТ-4 та АВТ-6 разом мають потужність переробки близько 10 млн тонн нафти на рік.
Одночасне пошкодження обох об'єктів може призвести до зупинки первинної переробки нафти на підприємстві до завершення ремонтних робіт.
Що передувало?
8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у Салаваті Республіки Башкортостан РФ.
"Газпром нефтехим Салават" – один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ. Підприємство має потужність з переробки до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік та виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробки й нафтохімії.
Наголошується, що підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.
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а чому ще працює новоліпецький металоргийний комбинат , якщо в Україні усі металургійні заводи кацапи зруйнували ?