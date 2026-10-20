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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Атака дронів пошкодила установки Салаватського НПЗ, - супутникові знімки

На Салаватському НПЗ після атаки дронів 8 жовтня зафіксували пошкодження установок АВТ-4 та АВТ-6. Їхня сумарна потужність - близько 10 млн тонн нафти на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать супутникові знімки, які опублікував OSINT-аналітик Dnipro Osint.

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За його даними, на супутникових знімках поблизу установки АВТ-4 помітили ремонтні крани. Це може свідчити про проведення відновлювальних робіт після атаки.

Також зафіксовано пошкодження хрестоподібної естакади біля установки АВТ-6, що порушило її роботу.

Атака дронів пошкодила установки первинної переробки нафти на Салаватському НПЗ у Росії

Атака дронів пошкодила установки первинної переробки нафти на Салаватському НПЗ у Росії

Пошкоджені установки можуть переробляти до 10 млн тонн нафти на рік

Як зазначає аналітик, установки АВТ-4 та АВТ-6 разом мають потужність переробки близько 10 млн тонн нафти на рік.

Одночасне пошкодження обох об'єктів може призвести до зупинки первинної переробки нафти на підприємстві до завершення ремонтних робіт.

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Що передувало?

8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у Салаваті Республіки Башкортостан РФ.

"Газпром нефтехим Салават" – один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ. Підприємство має потужність з переробки до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік та виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробки й нафтохімії.

Наголошується, що підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

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НПЗ (912) Удари по РФ (1368) Башкортостан (28)
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Топ коментарі
+6
Він припинив роботу ?
а чому ще працює новоліпецький металоргийний комбинат , якщо в Україні усі металургійні заводи кацапи зруйнували ?
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20.10.2026 07:57 Відповісти
+6
Скільки треба БПЛА, для руйнування металургійного комбінату? Там треба балістику, з вагою БЧ, мінімум на 1 тонну. Удар по домні - щоб зробить там "козла"... А для руйнування НПЗ , БПЛА, з вагою БЧ, у 50-100 кг, працюють, лише як ДЕТОНАТОР... Є різниця?
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20.10.2026 08:07 Відповісти
+6
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20.10.2026 08:12 Відповісти

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