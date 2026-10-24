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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Після атаки БпЛА палає хімзавод у російському Омську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ударні безпілотники атакували завод "Омський каучук" у російському Омську. Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Про це пишуть телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, ударні дрони дісталися Омська, який розташований на відстані більш ніж 2500 км від кордону.

"Українські БпЛА дісталися північного промислового вузла Омська", - пише "Интерфакс".

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Своєю чергою губернатор Віталій Хоценко заявив, що російська ППО намагається відбити атаку "противника" на Омську область.

"ППО відбиває атаку противника на Омську область. Усі оперативні служби працюють у режимі підвищеної готовності… БПЛА досягли північного промислового вузла Омська", - повідомив губернатор

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Також зазначається, що можливі обмеження у роботі мобільного інтернету.

Масштабна пожежа 

В Омську РФ палає хімзавод
В Омську РФ палає хімзавод
В Омську РФ палає хімзавод
В Омську РФ палає хімзавод
В Омську РФ палає хімзавод

Автор: 

Удари по РФ (1368) Омськ (7)
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Топ коментарі
+7
рудий скаже гандонів у США не вистачає
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24.10.2026 18:06 Відповісти
+4
Щільно по каучукам (твердому ракетному паливу) пішло.
Добре, дуже добре, чу-чу-чудово.
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24.10.2026 18:17 Відповісти
+2
Хорош, красиво и вовремя открываем отопительный сезон на болотах!!!
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24.10.2026 17:56 Відповісти

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