Після атаки БпЛА палає хімзавод у російському Омську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ударні безпілотники атакували завод "Омський каучук" у російському Омську. Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Про це пишуть телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, ударні дрони дісталися Омська, який розташований на відстані більш ніж 2500 км від кордону.

"Українські БпЛА дісталися північного промислового вузла Омська", - пише "Интерфакс".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака дронів пошкодила установки Салаватського НПЗ, - супутникові знімки

Своєю чергою губернатор Віталій Хоценко заявив, що російська ППО намагається відбити атаку "противника" на Омську область.

"ППО відбиває атаку противника на Омську область. Усі оперативні служби працюють у режимі підвищеної готовності… БПЛА досягли північного промислового вузла Омська", - повідомив губернатор

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Тамбовській області РФ атаковано нафтовий об’єкт: спалахнула пожежа. ВIДЕО

Також зазначається, що можливі обмеження у роботі мобільного інтернету.

Масштабна пожежа









