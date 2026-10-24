Після атаки БпЛА палає хімзавод у російському Омську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ударні безпілотники атакували завод "Омський каучук" у російському Омську. Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.
Про це пишуть телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ударні дрони дісталися Омська, який розташований на відстані більш ніж 2500 км від кордону.
"Українські БпЛА дісталися північного промислового вузла Омська", - пише "Интерфакс".
Своєю чергою губернатор Віталій Хоценко заявив, що російська ППО намагається відбити атаку "противника" на Омську область.
"ППО відбиває атаку противника на Омську область. Усі оперативні служби працюють у режимі підвищеної готовності… БПЛА досягли північного промислового вузла Омська", - повідомив губернатор
Також зазначається, що можливі обмеження у роботі мобільного інтернету.
Масштабна пожежа
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