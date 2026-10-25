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Из-за российских атак вспыхнули пожары в Сумской области: есть раненая. ВИДЕО+ФОТО
Российские войска нанесли удары по Сумской области, в результате чего пострадал один человек.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате атак россиян травмирован человек.
Под обстрелами оказались объект гражданской инфраструктуры, сельскохозяйственная техника, нежилое здание в Свесской и Степановской громадах, а также частный дом в Ямполе.
Спасатели ликвидировали все пожары и обследовали территории.
Из-за угрозы повторных атак работы приходилось временно приостанавливать.
Последствия атаки
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