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Через російські атаки спалахнули пожежі на Сумщині: є поранена. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські війська завдали ударів по Сумській області, унаслідок чого постраждала людина.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, внаслідок атак росіян травмовано людину.
Під обстрілами опинилися об’єкт цивільної інфраструктури, сільськогосподарська техніка, нежитлова споруда у Свеській та Степанівській громадах, а також приватне домоволодіння в Ямполі.
Рятувальники ліквідували всі пожежі та обстежили території.
Через загрозу повторних атак роботи доводилося тимчасово призупиняти.
Наслідки атаки
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