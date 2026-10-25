Через російські атаки спалахнули пожежі на Сумщині: є поранена. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська завдали ударів по Сумській області, унаслідок чого постраждала людина.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, внаслідок атак росіян травмовано людину.

Під обстрілами опинилися об’єкт цивільної інфраструктури, сільськогосподарська техніка, нежитлова споруда у Свеській та Степанівській громадах, а також приватне домоволодіння в Ямполі.

Рятувальники ліквідували всі пожежі та обстежили території.

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Через загрозу повторних атак роботи доводилося тимчасово призупиняти.

Наслідки атаки







