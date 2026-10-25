Россияне нанесли удар дроном по маршрутке в Херсоне: шестеро пострадавших, один - в тяжелом состоянии

Сегодня, 25 октября, российские войска поразили с помощью дрона маршрутное такси в Херсоне, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, обстрел произошел около 15:10 в Центральном районе Херсона.

В результате попадания вражеского БПЛА в транспортное средство пострадали шесть человек - трое мужчин и три женщины. Они получили минно-взрывные травмы. 67-летнего жителя Херсона доставили в тяжелом состоянии.

Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Смотрите также: Рашисты в Херсонской области устроили охоту на гражданского мужчину, который выгуливал собаку - судьба мирного жителя неизвестна. ВИДЕО