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Рашисты устроили охоту на мирного жителя с собакой на Херсонщине - судьба мирного жителя неизвестна. ВИДЕО
Российские оккупанты атаковали с помощью дрона гражданского мужчину, который выгуливал собаку в Херсонской области, сбросив на них взрывчатку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские захватчики целенаправленно атаковали мирного жителя, который находился возле водоема со своей собакой.
В результате первого сброса взрывчатки животное погибло, а судьба мирного жителя пока остается неизвестной.
Кадры атаки на мирного жителя оккупанты распространяли в социальных сетях.
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