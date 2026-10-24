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Новости Атаки дронов в Херсоне
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Рашисты устроили охоту на мирного жителя с собакой на Херсонщине - судьба мирного жителя неизвестна. ВИДЕО

Российские оккупанты атаковали с помощью дрона гражданского мужчину, который выгуливал собаку в Херсонской области, сбросив на них взрывчатку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские захватчики целенаправленно атаковали мирного жителя, который находился возле водоема со своей собакой.

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В результате первого сброса взрывчатки животное погибло, а судьба мирного жителя пока остается неизвестной.

Кадры атаки на мирного жителя оккупанты распространяли в социальных сетях.

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армия РФ (24530) атака (2293) Херсонская область (6183)
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