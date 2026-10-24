Рашисты устроили охоту на мирного жителя с собакой на Херсонщине - судьба мирного жителя неизвестна. ВИДЕО

Российские оккупанты атаковали с помощью дрона гражданского мужчину, который выгуливал собаку в Херсонской области, сбросив на них взрывчатку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские захватчики целенаправленно атаковали мирного жителя, который находился возле водоема со своей собакой.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате первого сброса взрывчатки животное погибло, а судьба мирного жителя пока остается неизвестной.

Кадры атаки на мирного жителя оккупанты распространяли в социальных сетях.

Читайте также: Российский дрон попал в дом на Житомирщине: девять пострадавших, среди них дети

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский дрон попал в бронированный автомобиль "Пролиски" в Донецкой области: волонтеры успели спастись