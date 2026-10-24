Рашисти на Херсонщині влаштували полювання на цивільного чоловіка, який гуляв із собакою - доля мирного жителя невідома. ВIДЕО

Російські окупанти атакували з дрона цивільного чоловіка, який гуляв із собакою на Херсонщині, скинувши на них вибухівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські загарбники цілеспрямовано атакували мирного жителя, який перебував поблизу водойми зі своїм собакою.

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Унаслідок першого скидання вибухівки тварина загинула, а доля мирного жителя наразі залишається невідомою.

Кадри атаки на цивільного чоловіка окупанти поширювали в соціальних мережах.

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