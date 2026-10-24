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Рашисти на Херсонщині влаштували полювання на цивільного чоловіка, який гуляв із собакою - доля мирного жителя невідома. ВIДЕО
Російські окупанти атакували з дрона цивільного чоловіка, який гуляв із собакою на Херсонщині, скинувши на них вибухівку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські загарбники цілеспрямовано атакували мирного жителя, який перебував поблизу водойми зі своїм собакою.
Унаслідок першого скидання вибухівки тварина загинула, а доля мирного жителя наразі залишається невідомою.
Кадри атаки на цивільного чоловіка окупанти поширювали в соціальних мережах.
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