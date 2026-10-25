Росіяни вдарили дроном по маршрутці в Херсоні: важко поранений чоловік помер у лікарні, п’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)
Сьогодні, 25 жовтня, російські війська поцілили дроном у маршрутне таксі в Херсоні, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, влучання сталося близько 15:10 у Центральному районі Херсона.
Через влучання ворожого БпЛА у транспортний засіб постраждали шестеро людей - троє чоловіків та троє жінок. Вони дістали мінно-вибухові травми. 67-річного херсонця доставили у тяжкому стані.
Всім потерпілим медики надають необхідну допомогу.
Оновлена інформація
Пізніше начальник Херсонської МВА повідомив, що поранений чоловік 1959 року народження, який дістав тяжкі поранення, помер у лікарні.
"Попри необхідні реанімаційні заходи, врятувати постраждалого не вдалося. Щирі співчуття рідним та близьким чергової жертви російських терористів", - написав він.
Наслідки атаки
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