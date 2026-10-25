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Новини Обстріли Херсона
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Росіяни вдарили дроном по маршрутці в Херсоні: важко поранений чоловік помер у лікарні, п’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 25 жовтня, російські війська поцілили дроном у маршрутне таксі в Херсоні, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, влучання сталося близько 15:10 у Центральному районі Херсона.

Через влучання ворожого БпЛА у транспортний засіб постраждали шестеро людей - троє чоловіків та троє жінок. Вони дістали мінно-вибухові травми. 67-річного херсонця доставили у тяжкому стані.

Всім потерпілим медики надають необхідну допомогу.

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Оновлена інформація

Пізніше начальник Херсонської МВА повідомив, що поранений чоловік 1959 року народження, який дістав тяжкі поранення, помер у лікарні.

"Попри необхідні реанімаційні заходи, врятувати постраждалого не вдалося. Щирі співчуття рідним та близьким чергової жертви російських терористів", - написав він.

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Наслідки атаки

Удар РФ по маршрутці в Херсоні
Удар РФ по маршрутці в Херсоні
Удар РФ по маршрутці в Херсоні
Удар РФ по маршрутці в Херсоні
Удар РФ по маршрутці в Херсоні
Удар РФ по маршрутці в Херсоні

Автор: 

маршрутки (321) обстріл (37636) Херсон (3826) Херсонська область (7065) Херсонський район (1127)
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