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Новини Гуманітарна катастрофа в Олешках
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Лубінець провів онлайн-зустріч із російською омбудсменкою Лантратовою щодо гуманітарної місії в Олешках

Лубінець про Олешки

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець як керівник перемовної групи з української сторони щодо гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині провів онлайн зустріч із керівницею перемовної групи з російської сторони Яною Лантратовою.

Про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Омбудсмен зазначив, що поінформував російську сторону, що припинення вогню відбудеться з 27 жовтня із 3:00 за київським часом. Російська уповноважена своює чергою повідомила, що з російської сторони режим тиші встановлений з 27 жовтня 4:00 за московським часом. Тобто однаковий час.

Окремо сторони проговорили інші деталі, які були заздалегідь узгоджені, обмінялися інформацією та переконалися, що все відбувається згідно з напрацьованою попередньою угодою та обидві сторони виконують усі зобов'язання, які брали на себе.

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"Робота триває. Надалі інформуватиму про перебіг домовленостей", - додав Лубінець.

Що передувало

  • Напередодні офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.
  • Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.
  • Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.
  • Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках

  • Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
  • Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
  • В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
  • Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
  • Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
  • Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.
  • За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.

Автор: 

Лубінець Дмитро (832) Олешки (136) Херсонська область (7063) Херсонський район (1117) Лантратова Яна (7)
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