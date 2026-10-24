Лубінець провів онлайн-зустріч із російською омбудсменкою Лантратовою щодо гуманітарної місії в Олешках

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець як керівник перемовної групи з української сторони щодо гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині провів онлайн зустріч із керівницею перемовної групи з російської сторони Яною Лантратовою.

Про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Омбудсмен зазначив, що поінформував російську сторону, що припинення вогню відбудеться з 27 жовтня із 3:00 за київським часом. Російська уповноважена своює чергою повідомила, що з російської сторони режим тиші встановлений з 27 жовтня 4:00 за московським часом. Тобто однаковий час.

Окремо сторони проговорили інші деталі, які були заздалегідь узгоджені, обмінялися інформацією та переконалися, що все відбувається згідно з напрацьованою попередньою угодою та обидві сторони виконують усі зобов'язання, які брали на себе.

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"Робота триває. Надалі інформуватиму про перебіг домовленостей", - додав Лубінець.

Що передувало

Напередодні офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.

Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках