Зеленський щодо гуманітарної операції в окупованих Олешках: Україна свою частину виконає

Україна розраховує, що американське посередництво у проведенні гуманітарної операції в окупованих Росією Олешках Херсонської області спрацює.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Є також домовленість щодо Олешків. Скоро повинна бути реалізація, щоб був розблокований доступ в Олешки. На окупованій частині, тимчасово окупованій частині нашої Херсонщини росіяни замінували дороги, і через це ситуація важка, вкрай важка. Ми сподіваємось, що вдасться провести цю гуманітарну операцію – розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, завезти медикаменти і щоб люди могли вийти із цієї зони бойових дій", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що домовленості про це тривали певний час і на різних рівнях.

"Україна свою частину виконає. Розраховуємо, що американське посередництво спрацює", - додав він.

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Що передувало

Напередодні офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.

Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках