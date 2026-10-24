Зеленський щодо гуманітарної операції в окупованих Олешках: Україна свою частину виконає
Україна розраховує, що американське посередництво у проведенні гуманітарної операції в окупованих Росією Олешках Херсонської області спрацює.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Є також домовленість щодо Олешків. Скоро повинна бути реалізація, щоб був розблокований доступ в Олешки. На окупованій частині, тимчасово окупованій частині нашої Херсонщини росіяни замінували дороги, і через це ситуація важка, вкрай важка. Ми сподіваємось, що вдасться провести цю гуманітарну операцію – розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, завезти медикаменти і щоб люди могли вийти із цієї зони бойових дій", - зазначив президент.
Зеленський зауважив, що домовленості про це тривали певний час і на різних рівнях.
"Україна свою частину виконає. Розраховуємо, що американське посередництво спрацює", - додав він.
Що передувало
- Напередодні офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.
- Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.
- Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
- Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
- Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.
- За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.
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Вот с этого места ,Владимир Александрович - треба поподробнее
Ваша песенка про ЯНЕЗНАЛ - набридла
Вы больше никогда не сможете выйти на украинские улицы
Спокойно
Вас на этих улицах разорвут
Те самые люди разорвут ,которые вас президентом сделали
А ЦАР часом не хоче підкинути гуманітарки в Ялту та Алушту, які теж знаходяться в окупації?
Тут мені незрозуміло, навіщо туди нам завозити провізію - щоб що? Невже незрозуміло, що вся провізія буде забрана кацапами - і не треба паритись за логістику...
Єдине що треба - це вивести звідти наших людей. Якщо лежачі - то домовитись про евакуацію.