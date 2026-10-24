Зеленский о гуманитарной операции в оккупированных Олешках: Украина выполнит свою часть
Украина рассчитывает, что посредничество США в проведении гуманитарной операции в оккупированных Россией Олешках Херсонской области даст результат.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Есть также договоренность по поводу Олешек. Скоро должна состояться реализация, чтобы был разблокирован доступ в Олешки. На оккупированной, временно оккупированной части нашей Херсонщины россияне заминировали дороги, и из-за этого ситуация тяжелая, крайне тяжелая. Мы надеемся, что удастся провести эту гуманитарную операцию – разблокировать Олешки, обеспечить доступ, чтобы завезти еду, завезти медикаменты и чтобы люди могли выйти из этой зоны боевых действий", – отметил президент.
Зеленский отметил, что переговоры по этому вопросу велись в течение определенного времени и на разных уровнях.
"Украина выполнит свою часть обязательств. Рассчитываем, что американское посредничество сработает", — добавил он.
Что предшествовало
- Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
- Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
- В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
- Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
- В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
- По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.
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Вот с этого места ,Владимир Александрович - треба поподробнее
Ваша песенка про ЯНЕЗНАЛ - набридла
Вы больше никогда не сможете выйти на украинские улицы
Спокойно
Вас на этих улицах разорвут
Те самые люди разорвут ,которые вас президентом сделали
А ЦАР часом не хоче підкинути гуманітарки в Ялту та Алушту, які теж знаходяться в окупації?
Тут мені незрозуміло, навіщо туди нам завозити провізію - щоб що? Невже незрозуміло, що вся провізія буде забрана кацапами - і не треба паритись за логістику...
Єдине що треба - це вивести звідти наших людей. Якщо лежачі - то домовитись про евакуацію.