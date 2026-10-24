Зеленский о гуманитарной операции в оккупированных Олешках: Украина выполнит свою часть

Украина рассчитывает, что посредничество США в проведении гуманитарной операции в оккупированных Россией Олешках Херсонской области даст результат.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Есть также договоренность по поводу Олешек. Скоро должна состояться реализация, чтобы был разблокирован доступ в Олешки. На оккупированной, временно оккупированной части нашей Херсонщины россияне заминировали дороги, и из-за этого ситуация тяжелая, крайне тяжелая. Мы надеемся, что удастся провести эту гуманитарную операцию – разблокировать Олешки, обеспечить доступ, чтобы завезти еду, завезти медикаменты и чтобы люди могли выйти из этой зоны боевых действий", – отметил президент.

Зеленский отметил, что переговоры по этому вопросу велись в течение определенного времени и на разных уровнях.

"Украина выполнит свою часть обязательств. Рассчитываем, что американское посредничество сработает", — добавил он.

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Что предшествовало

Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.

Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках