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Новости Гуманитарная катастрофа
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Зеленский о гуманитарной операции в оккупированных Олешках: Украина выполнит свою часть

Зеленский о гуманитарной операции в Олешках

Украина рассчитывает, что посредничество США в проведении гуманитарной операции в оккупированных Россией Олешках Херсонской области даст результат.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Есть также договоренность по поводу Олешек. Скоро должна состояться реализация, чтобы был разблокирован доступ в Олешки. На оккупированной, временно оккупированной части нашей Херсонщины россияне заминировали дороги, и из-за этого ситуация тяжелая, крайне тяжелая. Мы надеемся, что удастся провести эту гуманитарную операцию – разблокировать Олешки, обеспечить доступ, чтобы завезти еду, завезти медикаменты и чтобы люди могли выйти из этой зоны боевых действий", – отметил президент.

Зеленский отметил, что переговоры по этому вопросу велись в течение определенного времени и на разных уровнях.

"Украина выполнит свою часть обязательств. Рассчитываем, что американское посредничество сработает", — добавил он.

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Что предшествовало

  • Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
  • Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
  • Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках

  • В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
  • Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
  • В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
  • Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
  • Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
  • Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
  • В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
  • По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.

Автор: 

Зеленский Владимир (26294) гуманитарная катастрофа (173) Олешки (117) Херсонская область (6183) Херсонский район (1109)
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Топ комментарии
+3
Война и Олешки начались в Омане
Вот с этого места ,Владимир Александрович - треба поподробнее
Ваша песенка про ЯНЕЗНАЛ - набридла
Вы больше никогда не сможете выйти на украинские улицы
Спокойно
Вас на этих улицах разорвут
Те самые люди разорвут ,которые вас президентом сделали
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24.10.2026 16:50 Ответить
+2
Нічого не зрозумів! За стан окупованих територій відповідальність несе окупант! До чого тут Україна?

А ЦАР часом не хоче підкинути гуманітарки в Ялту та Алушту, які теж знаходяться в окупації?
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24.10.2026 16:51 Ответить
+1
Підари ще кілька років назад очікували там наш наступ. Для прикладу - бойові дії в Кринках.
Тут мені незрозуміло, навіщо туди нам завозити провізію - щоб що? Невже незрозуміло, що вся провізія буде забрана кацапами - і не треба паритись за логістику...
Єдине що треба - це вивести звідти наших людей. Якщо лежачі - то домовитись про евакуацію.
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24.10.2026 16:49 Ответить

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