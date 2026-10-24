Лубинец провел онлайн-встречу с российским омбудсменом Лантратовой по поводу гуманитарной миссии в Олешках

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в качестве руководителя переговорной группы с украинской стороны по вопросам гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках на Херсонщине провел онлайн-встречу с руководителем переговорной группы с российской стороны Яной Лантратовой.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Омбудсмен отметил, что проинформировал российскую сторону о том, что прекращение огня начнется 27 октября в 3:00 по киевскому времени. Российский уполномоченный, в свою очередь, сообщил, что с российской стороны режим тишины установлен с 27 октября в 4:00 по московскому времени. То есть время совпадает.

Отдельно стороны обсудили другие детали, которые были заранее согласованы, обменялись информацией и убедились, что все происходит в соответствии с наработанным предварительным соглашением и обе стороны выполняют все взятые на себя обязательства.

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"Работа продолжается. В дальнейшем буду информировать о ходе выполнения договоренностей", — добавил Лубинец.

Что предшествовало

Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.

Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках