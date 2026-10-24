Лубинец провел онлайн-встречу с российским омбудсменом Лантратовой по поводу гуманитарной миссии в Олешках
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в качестве руководителя переговорной группы с украинской стороны по вопросам гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках на Херсонщине провел онлайн-встречу с руководителем переговорной группы с российской стороны Яной Лантратовой.
Об этом Лубинец сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Омбудсмен отметил, что проинформировал российскую сторону о том, что прекращение огня начнется 27 октября в 3:00 по киевскому времени. Российский уполномоченный, в свою очередь, сообщил, что с российской стороны режим тишины установлен с 27 октября в 4:00 по московскому времени. То есть время совпадает.
Отдельно стороны обсудили другие детали, которые были заранее согласованы, обменялись информацией и убедились, что все происходит в соответствии с наработанным предварительным соглашением и обе стороны выполняют все взятые на себя обязательства.
"Работа продолжается. В дальнейшем буду информировать о ходе выполнения договоренностей", — добавил Лубинец.
Что предшествовало
- Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
- Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
- В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
- Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
- В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
- По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.
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