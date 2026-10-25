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Новости Воздушная деятельность ВСУ
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Жители Харьковщины с флагами встречают украинского пилота вертолета Ми-24 после боевого задания: "На глаза навернулись слезы". ВИДЕО

В Харьковской области местные жители с украинскими флагами встречают пилота боевого вертолета Ми-24, возвращающегося после выполнения заданий в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский летчик с позывным Air Davy опубликовал в соцсетях трогательную видеозапись, на которой жители одного из населенных пунктов Харьковской области выходят на улицы, чтобы поприветствовать защитника.

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Во время полета вертолета на низкой высоте местные жители приветствуют украинского пилота, размахивая сине-желтыми флагами.

"Очень приятно, когда украинцы так тебя встречают. На глаза навернулись слезы. Мы вам тоже машем. Также видим, как вы с нами приветствуетесь"

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