Жители Харьковщины с флагами встречают украинского пилота вертолета Ми-24 после боевого задания: "На глаза навернулись слезы". ВИДЕО
В Харьковской области местные жители с украинскими флагами встречают пилота боевого вертолета Ми-24, возвращающегося после выполнения заданий в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский летчик с позывным Air Davy опубликовал в соцсетях трогательную видеозапись, на которой жители одного из населенных пунктов Харьковской области выходят на улицы, чтобы поприветствовать защитника.
Во время полета вертолета на низкой высоте местные жители приветствуют украинского пилота, размахивая сине-желтыми флагами.
"Очень приятно, когда украинцы так тебя встречают. На глаза навернулись слезы. Мы вам тоже машем. Также видим, как вы с нами приветствуетесь"
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль