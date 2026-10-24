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Новости Воздушная деятельность ВСУ
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Момент запуска дронов-перехватчиков F7 "Litavr" с вертолета Ми-8 для уничтожения российских БПЛА. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых украинский вертолет Ми-8 Воздушных сил ВСУ запускает дроны-перехватчики F7 "Litavr" для борьбы с российскими беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипаж украинского вертолета применяет зенитные дроны непосредственно в воздухе для перехвата вражеских БПЛА.

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На кадрах запечатлен запуск перехватчиков с борта Ми-8 на одном из направлений фронта.

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