2 599 9
Момент запуску дронів-перехоплювачів F7 "Litavr" із вертольота Мі-8 для знищення російських БпЛА. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри, на яких український вертоліт Мі-8 Повітряних сил ЗСУ запускає дрони-перехоплювачі F7 "Litavr" для боротьби з російськими безпілотниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж українського вертольота застосовує зенітні дрони безпосередньо в повітрі для перехоплення ворожих БпЛА.
На кадрах зафіксовано запуск перехоплювачів із борту Мі-8 на одному з напрямків фронту.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль