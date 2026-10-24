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Новини Повітряна діяльність ЗСУ
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Момент запуску дронів-перехоплювачів F7 "Litavr" із вертольота Мі-8 для знищення російських БпЛА. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри, на яких український вертоліт Мі-8 Повітряних сил ЗСУ запускає дрони-перехоплювачі F7 "Litavr" для боротьби з російськими безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж українського вертольота застосовує зенітні дрони безпосередньо в повітрі для перехоплення ворожих БпЛА.

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На кадрах зафіксовано запуск перехоплювачів із борту Мі-8 на одному з напрямків фронту.

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