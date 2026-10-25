Мешканці Харківщини з прапорами зустрічають українського пілота вертольота Мі-24 після бойового завдання: "Були сльози на очах". ВIДЕО

На Харківщині місцеві жителі з українськими прапорами зустрічають пілота бойового вертольота Мі-24, який повертається з виконання завдань на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український льотчик із позивним "Air Davy" опублікував у соцмережах зворушливий відеозапис, на якому мешканці одного з населених пунктів Харківщини виходять на вулиці, щоб привітати захисника.

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Під час польоту вертольота на низькій висоті місцеві жителі вітають українського пілота, розмахуючи синьо-жовтими прапорами.

"Дуже приємно, коли тебе українці так зустрічають. Були сльози на очах. Ми вам також махаємо. Також бачимо, як ви з нами вітаєтеся"

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