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Мешканці Харківщини з прапорами зустрічають українського пілота вертольота Мі-24 після бойового завдання: "Були сльози на очах". ВIДЕО
На Харківщині місцеві жителі з українськими прапорами зустрічають пілота бойового вертольота Мі-24, який повертається з виконання завдань на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український льотчик із позивним "Air Davy" опублікував у соцмережах зворушливий відеозапис, на якому мешканці одного з населених пунктів Харківщини виходять на вулиці, щоб привітати захисника.
Під час польоту вертольота на низькій висоті місцеві жителі вітають українського пілота, розмахуючи синьо-жовтими прапорами.
"Дуже приємно, коли тебе українці так зустрічають. Були сльози на очах. Ми вам також махаємо. Також бачимо, як ви з нами вітаєтеся"
Топ коментарі
+18 Joe Sm
показати весь коментар25.10.2026 16:43 Відповісти Посилання
+12 Обліковий Запис #597212
показати весь коментар25.10.2026 16:40 Відповісти Посилання
+9 Kozyuk
показати весь коментар25.10.2026 17:08 Відповісти Посилання
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