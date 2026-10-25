Черное море стало опаснее Персидского залива: с начала года было атаковано более 570 судов, - FT

С начала года в Черном море зафиксированы нападения на 570 судов, в результате которых погибли не менее 40 моряков. Это сделало Черноморский регион значительно более опасным для торгового судоходства, чем Персидский залив.

Об этом говорится в материале издания Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Масштаб угрозы и жертвы

Экипажи нефтяных танкеров, сухогрузов и зерновозов в Черноморском регионе оказались под угрозой ударов дронов, ракет и беспилотных катеров со взрывчаткой, поскольку Россия и Украина усиливают борьбу за этот жизненно важный маршрут.

По некоторым оценкам, количество атак в Черном море более чем в шесть раз превышает показатели в Персидском заливе, говорится в статье.

"На мой взгляд, находиться в Черном море и заходить в украинские порты - это почти самоубийство. Создается стойкое ощущение, что угроза жизни существует постоянно", - сказал председатель Профсоюза работников морского транспорта Украины Олег Григорюк.

По информации компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации, с начала года в Черном море атакам подверглись более 570 судов, что привело к гибели не менее 40 моряков. Для сравнения: в Ормузском проливе зафиксировано 24 подтвержденных случая гибели людей.

По данным Ambrey, в третьем квартале фиксировалось в среднем более четырёх атак в сутки.

По словам представителей отрасли, большинство судовладельцев отказываются отправлять свои корабли в Черное море, поскольку риски для торгового судоходства там значительно выше, чем в Персидском заливе, а доходность — ниже.

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Падение грузопотока в Украине

За последние 45 дней 90% ударов по судоходству в Черном море нанесла Россия - такие данные приводит Ambrey.

"Последствия этого очевидны в украинских портах Большой Одессы. По данным крупнейшего частного портового оператора Украины TIS, в прошлом месяце порт обслужил менее 10 судов по сравнению с примерно 400 в июле", - пишет FT.

Дополнительным фактором стало удорожание страхования: в некоторых случаях стоимость покрытия военных рисков в Чёрном море достигает 15% от оценочной стоимости корпуса судна.

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