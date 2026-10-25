Чорне море стало небезпечнішим за Перську затоку: від початку року атаковано понад 570 суден,- FT

З початку року в Чорному морі зафіксовано атаки на 570 суден, унаслідок яких загинули щонайменше 40 моряків. Це зробило Чорноморський регіон значно небезпечнішим для торговельного судноплавства, ніж Перська затока.

Про це йдеться у матеріалі видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Масштаб загрози та жертви

Екіпажі нафтотанкерів, суховантажів та зерновозів у Чорноморському регіоні опинилися під загрозою ударів дронів, ракет і безпілотних катерів із вибухівкою, оскільки Росія та Україна посилюють боротьбу за цей життєво важливий маршрут.

За деякими оцінками, кількість атак у Чорному морі більше ніж у шість разів перевищує показники у Перській затоці, сказано у статті.

"На мою думку, перебувати в Чорному морі та заходити в українські порти — це майже самогубство. Складається стійке відчуття, що загроза життю існує постійно", - сказав голова Профспілки працівників морського транспорту України Олег Григорюк.

За інформацією компанії з морської безпеки Ambrey та Міжнародної морської організації, від початку року в Чорному морі атак зазнали понад 570 суден, що призвело до загибелі щонайменше 40 моряків. Для порівняння, в Ормузькій протоці зафіксовано 24 підтверджені смертельні випадки.

За даними Ambrey, у третьому кварталі фіксувалося в середньому понад чотири атаки на добу.

За словами представників галузі, більшість судновласників відмовляються відправляти свої кораблі в Чорне море, оскільки ризики для торговельного судноплавства там значно вищі, ніж у Перській затоці, а прибутковість — нижча.

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Падіння вантажопотоку в Україні

Упродовж останніх 45 днів 90% ударів по судноплавству у Чорному морі завдала Росія — такі дані наводить Ambrey.

"Наслідки цього очевидні в українських портах Великої Одеси. За даними найбільшого приватного портового оператора України TIS, минулого місяця порт обслужив менше 10 суден, порівняно з приблизно 400 у липні", - пише FT.

Додатковим чинником стало подорожчання страхування: у деяких випадках вартість покриття воєнних ризиків у Чорному морі сягає 15% від оціночної вартості корпусу судна.

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