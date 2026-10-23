Чергова атака на судно в Чорному морі є частиною ескалації Росії, - Дан
Президент Румунії Нікушор Дан назвав чергову атаку безпілотника на комерційне судно в Чорному морі в п’ятницю, 23 жовтня, частиною ескалації з боку Росії.
Про це пише Mediafax, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, румунський президент розповів, що проблему атак безпілотників у Чорному морі обговорювали на засіданні Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT) у четвер.
"Як ви знаєте, вчора ми провели засідання CSAT саме на цю тему. У вівторок на наше прохання та прохання болгар відбулося засідання відповідного комітету НАТО, присвячене цій ситуації. Тепер, як вам відомо, ми отримаємо додаткове обладнання. Очевидно, що цей інцидент є частиною ескалації, яку Росія здійснює в контексті війни в Україні", – заявив Дан.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялося, що біля узбережжя Румунії в Чорному морі затонуло комерційне судно, яке, ймовірно, було атаковано дроном.
- Раніше Європарламент закликав ЄС розгорнути військово-морську операцію у Чорному морі.
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