Чергова атака на судно в Чорному морі є частиною ескалації Росії, - Дан

Президент Румунії Нікушор Дан назвав чергову атаку безпілотника на комерційне судно в Чорному морі в п’ятницю, 23 жовтня, частиною ескалації з боку Росії.

Про це пише Mediafax, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, румунський президент розповів, що проблему атак безпілотників у Чорному морі обговорювали на засіданні Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT) у четвер.

"Як ви знаєте, вчора ми провели засідання CSAT саме на цю тему. У вівторок на наше прохання та прохання болгар відбулося засідання відповідного комітету НАТО, присвячене цій ситуації. Тепер, як вам відомо, ми отримаємо додаткове обладнання. Очевидно, що цей інцидент є частиною ескалації, яку Росія здійснює в контексті війни в Україні", – заявив Дан.

Також читайте: Після атаки дрона на судно біля Болгарії зникли 11 моряків, п’ятьох вдалося врятувати

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що біля узбережжя Румунії в Чорному морі затонуло комерційне судно, яке, ймовірно, було атаковано дроном.

Раніше Європарламент закликав ЄС розгорнути військово-морську операцію у Чорному морі.

Читайте: Поблизу Болгарії дрони атакували два судна: одне затонуло, серед врятованих - семеро українців