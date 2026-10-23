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Новости Атаки РФ на гражданские корабли Ситуация в Черном море
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Очередная атака на судно в Чёрном море является частью эскалации со стороны России, - Дан

Сообщение об атаке на судно в Чёрном море

Президент Румынии Никушор Дан назвал очередную атаку беспилотника на коммерческое судно в Чёрном море в пятницу, 23 октября, частью эскалации со стороны России.

Об этом пишет Mediafax, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, румынский президент рассказал, что проблему атак беспилотников в Черном море обсуждали на заседании Высшего совета национальной обороны Румынии (CSAT) в четверг.

"Как вы знаете, вчера мы провели заседание CSAT именно по этой теме. Во вторник по нашей просьбе и просьбе болгар состоялось заседание соответствующего комитета НАТО, посвященное этой ситуации. Теперь, как вам известно, мы получим дополнительное оборудование. Очевидно, что этот инцидент является частью эскалации, которую Россия осуществляет в контексте войны в Украине", — заявил Дан.

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Что этому предшествовало?

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Автор: 

Румыния (1431) Черное море (1640) Дан Никушор (42)
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