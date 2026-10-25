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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину реактивными БПЛА вечером 25 октября, - Воздушные силы (обновлено)

Атака беспилотников

Вечером 25 октября продолжается атака российских беспилотников на Украину. Также зафиксированы запуски новых групп вражеских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

В 19:22 — Житомир — реактивный БПЛА в направлении города с востока.

В 19:23 — Киев. Реактивный БПЛА над городом (Жуляны).

В 19:25 — реактивный БПЛА мимо Чечельника в Винницкой области — в северо-западном направлении.

В 19:32 — реактивный БПЛА в Житомирской области в направлении Любара курсом на Хмельницкую область.

В 19:33 — Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Коростя, курс западный.

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Обновленная информация

В 20:09 – Житомир – реактивный БПЛА в направлении города с востока.

В 20:16 - Реактивный БПЛА из Житомирской области в Винницкую область, курсом на Казатин.

В 20:18 – КАБы на Харьковщину.

В 20:19 – Реактивный БПЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.

В 20:23 – Одесщина: реактивный БПЛА мимо Балта, курсом на Виннитчину.

Обновленная информация

В 20:53 – Реактивный БПЛА курсом на Харьков.

В 21:07 – Черниговщина: новые реактивные БПЛА курсом на Славутич.

В 21:27 - Реактивные БПЛА мимо Славутича курсом на Киевщину.

В 21:37 - Реактивный БПЛА через юг Винницкой области в направлении Хмельнитчины.

В 21:39 - Угроза применения баллистического вооружения с севера.

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