Россия атакует Украину реактивными БПЛА вечером 25 октября, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 25 октября продолжается атака российских беспилотников на Украину. Также зафиксированы запуски новых групп вражеских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

В 19:22 — Житомир — реактивный БПЛА в направлении города с востока.

В 19:23 — Киев. Реактивный БПЛА над городом (Жуляны).

В 19:25 — реактивный БПЛА мимо Чечельника в Винницкой области — в северо-западном направлении.

В 19:32 — реактивный БПЛА в Житомирской области в направлении Любара курсом на Хмельницкую область.

В 19:33 — Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Коростя, курс западный.

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Обновленная информация

В 20:09 – Житомир – реактивный БПЛА в направлении города с востока.

В 20:16 - Реактивный БПЛА из Житомирской области в Винницкую область, курсом на Казатин.

В 20:18 – КАБы на Харьковщину.

В 20:19 – Реактивный БПЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.

В 20:23 – Одесщина: реактивный БПЛА мимо Балта, курсом на Виннитчину.

Обновленная информация

В 20:53 – Реактивный БПЛА курсом на Харьков.

В 21:07 – Черниговщина: новые реактивные БПЛА курсом на Славутич.

В 21:27 - Реактивные БПЛА мимо Славутича курсом на Киевщину.

В 21:37 - Реактивный БПЛА через юг Винницкой области в направлении Хмельнитчины.

В 21:39 - Угроза применения баллистического вооружения с севера.