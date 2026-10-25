Росія атакує Україну реактивними БпЛА ввечері 25 жовтня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 25 жовтня триває атака російських безпілотників на Україну. Також зафіксовано пуски нових груп ворожих дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 20:09 - Житомир - реактивний БпЛА у напрямку міста зі сходу.
О 20:16 - Реактивний БпЛА з Житомирщини на Вінниччину, курсом на Козятин.
О 20:18 - КАБи на Харківщину.
О 20:19 - Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.
О 20:23 - Одещина: реактивний БпЛА повз Балту, курсом на Вінниччину.
Оновлена інформація
О 20:53 - Реактивний БпЛА курсом на Харків.
О 21:07 - Чернігівщина: нові реактивні БпЛА курсом на Славутич.
О 21:27 - Реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.
О 21:37 - Реактивний БпЛА через південь Вінниччини у напрямку Хмельниччини.
О 21:39 - Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
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