Росія атакує Україну реактивними БпЛА ввечері 25 жовтня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 25 жовтня триває атака російських безпілотників на Україну. Також зафіксовано пуски нових груп ворожих дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 20:09 - Житомир - реактивний БпЛА у напрямку міста зі сходу.

О 20:16 - Реактивний БпЛА з Житомирщини на Вінниччину, курсом на Козятин.

О 20:18 - КАБи на Харківщину.

О 20:19 - Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.

О 20:23 - Одещина: реактивний БпЛА повз Балту, курсом на Вінниччину.

Оновлена інформація

О 20:53 - Реактивний БпЛА курсом на Харків.

О 21:07 - Чернігівщина: нові реактивні БпЛА курсом на Славутич.

О 21:27 - Реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.

О 21:37 - Реактивний БпЛА через південь Вінниччини у напрямку Хмельниччини.

О 21:39 - Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

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