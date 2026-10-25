Кількість постраждалих через нічну атаку на Вінницю зросла до семи, пошуково-рятувальні роботи завершені. ФОТОрепортаж
У Вінниці внаслідок ранкової російської атаки постраждали семеро людей, двох із них госпіталізували. Аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у пошкодженому житловому будинку завершені.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.
Сімох людей поранено, двох доправили до лікарні
За інформацією ДСНС, під час розбору завалів загиблих і постраждалих не виявили. Водночас упродовж дня кількість людей, які постраждали внаслідок атаки, зросла до семи.
"На щастя, загиблих і травмованих під завалами не виявлено. Упродовж дня кількість постраждалих зросла до семи, двох із них госпіталізували", — повідомили в ДСНС.
Психологи служби надали допомогу 17 людям.
Наслідки атаки ліквідовували 63 рятувальники
До ліквідації наслідків російського удару залучили 63 рятувальників і 14 одиниць техніки.
Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної російської атаки у Вінниці пошкоджено житлові будинки у двох мікрорайонах міста — на Замості та Малих Хуторах.
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