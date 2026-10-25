"Епіцентр" про атаки: Тотальне знищення мережі

В "Епіцентрі" заявили про "тотальне знищення мережі" через обстріли.

Про це йдеться в заяві компанії на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що протягом доби ударів зазнали ТЦ у кількох містах.

"Харків. Запоріжжя, Вінниця. Полтава. Знову лише за добу. Тотальне знищення мережі…", - йдеться в дописі.

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Що передувало

Нагадаємо, зранку 25 жовтня війська РФ атакували ТЦ "Епіцентр" у Полтаві.

Увечері 25 жовтня ворог атакував безпілотниками торговельний центр в Основ’янському районі Харкова.

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