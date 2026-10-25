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Новини Удари РФ по супермаркетах і ТЦ
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"Епіцентр" про атаки: Тотальне знищення мережі

Удари РФ по Епіцентру

В "Епіцентрі" заявили про "тотальне знищення мережі" через обстріли.

Про це йдеться в заяві компанії на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що протягом доби ударів зазнали ТЦ у кількох містах.

"Харків. ЗапоріжжяВінниця. Полтава. Знову лише за добу. Тотальне знищення мережі…", - йдеться в дописі.

Епіцентр про атаки

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ знищила останній великий логістичний центр "Епіцентру": у Хмельницькому згоріло 85% товарів. ФОТО

Що передувало

  • Нагадаємо, зранку 25 жовтня війська РФ атакували ТЦ "Епіцентр" у Полтаві.
  • Увечері 25 жовтня ворог атакував безпілотниками торговельний центр в Основ’янському районі Харкова.

Дивіться: Наслідки удару РФ по "Епіцентру" на Рівненщині: 4 людини поранені, пожежу вже ліквідували. ФОТОрепортаж

Автор: 

Вінниця (529) Вінницька область (1109) Запоріжжя (2399) обстріл (37636) Полтава (534) Харків (5744) Запорізька область (5395) Епіцентр (56) Полтавська область (1428) Харківська область (3374) Вінницький район (85) Запорізький район (900) Полтавський район (185) Харківський район (1154)
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Топ коментарі
+12
Тут дегенерати радіють помсті ***** "ригоАналам" - тепер ні у вас ні у людей НЕМАЄ "Епіцентрів"! дебілам мабуть "легше" стало!

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25.10.2026 13:28 Відповісти
+8
Гереги, тварюки - коли на сросії ваші магази працювали, все норм було??
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25.10.2026 13:21 Відповісти
+7
а це ваше майбутнє риго анали.
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25.10.2026 13:07 Відповісти

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