"Епіцентр" про атаки: Тотальне знищення мережі
В "Епіцентрі" заявили про "тотальне знищення мережі" через обстріли.
Про це йдеться в заяві компанії на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, зазначається, що протягом доби ударів зазнали ТЦ у кількох містах.
"Харків. Запоріжжя, Вінниця. Полтава. Знову лише за добу. Тотальне знищення мережі…", - йдеться в дописі.
Що передувало
- Нагадаємо, зранку 25 жовтня війська РФ атакували ТЦ "Епіцентр" у Полтаві.
- Увечері 25 жовтня ворог атакував безпілотниками торговельний центр в Основ’янському районі Харкова.
Топ коментарі
+12 Vad Vad
показати весь коментар25.10.2026 13:28 Відповісти Посилання
+8 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар25.10.2026 13:21 Відповісти Посилання
+7 Дід Степан
показати весь коментар25.10.2026 13:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль