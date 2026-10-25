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Війська РФ вдарили безпілотниками по Полтаві: є влучання в ТЦ
Зранку 25 жовтня 2026 року війська РФ атакують ударними безпілотниками територію Полтави.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"У Полтаві ворожий БпЛА влучив у будівлю торговельного комплексу. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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