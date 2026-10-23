Росія кілька разів атакувала Полтаву протягом ночі: пошкоджено залізничну інфраструктуру та будинки. ФОТОрепортаж
Російські війська кілька разів атакували Полтаву протягом ночі. Під ударом опинилася залізнична інфраструктура, а вибухова хвиля пошкодила щонайменше шість приватних домоволодінь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Віталій Дяківнич та секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.
Увечері 22 жовтня російські безпілотники атакували об’єкт залізничної інфраструктури в Полтаві. На місці виникла пожежа, для ліквідації якої залучили рятувальників і техніку Полтавського гарнізону.
Падіння БпЛА вранці
Також у Полтавській громаді зафіксували падіння ворожого БпЛА на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі приватні будинки, споруди та повітряну лінію електропередач.
За інформацією міськради, в одному з приватних житлових секторів пошкоджено щонайменше шість домоволодінь: у будинках вибито вікна та пошкоджено дахи.
За попередніми даними, внаслідок нічних атак люди не постраждали. Інформація про наслідки уточнюється.
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