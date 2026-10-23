Росія кілька разів атакувала Полтаву протягом ночі: пошкоджено залізничну інфраструктуру та будинки. ФОТОрепортаж

Російські війська кілька разів атакували Полтаву протягом ночі. Під ударом опинилася залізнична інфраструктура, а вибухова хвиля пошкодила щонайменше шість приватних домоволодінь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Віталій Дяківнич та секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Увечері 22 жовтня російські безпілотники атакували об’єкт залізничної інфраструктури в Полтаві. На місці виникла пожежа, для ліквідації якої залучили рятувальників і техніку Полтавського гарнізону.









Падіння БпЛА вранці

Також у Полтавській громаді зафіксували падіння ворожого БпЛА на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі приватні будинки, споруди та повітряну лінію електропередач.

За інформацією міськради, в одному з приватних житлових секторів пошкоджено щонайменше шість домоволодінь: у будинках вибито вікна та пошкоджено дахи.

За попередніми даними, внаслідок нічних атак люди не постраждали. Інформація про наслідки уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони атакували залізничну інфраструктуру Полтави