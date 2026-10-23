РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13295 посетителей онлайн
Новости Обстрелы объектов Укрзализныци Атака на Полтаву
662 0

Россия несколько раз атаковала Полтаву в течение ночи: повреждена железнодорожная инфраструктура и дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска несколько раз атаковали Полтаву в течение ночи. Под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура, а взрывная волна повредила как минимум шесть частных домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом проинформировали начальник ОГА Виталий Дякивнич и секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вечером 22 октября российские беспилотники атаковали объект железнодорожной инфраструктуры в Полтаве. На месте возник пожар, для ликвидации которого были задействованы спасатели и техника Полтавского гарнизона.

Российские войска атаковали Полтаву беспилотниками вечером 22 октября и ночью. После удара по железнодорожной инфраструктуре возник пожар.
Российские войска атаковали Полтаву беспилотниками вечером 22 октября и ночью. После удара по железнодорожной инфраструктуре возник пожар.
Российские войска атаковали Полтаву беспилотниками вечером 22 октября и ночью. После удара по железнодорожной инфраструктуре возник пожар.
Российские войска атаковали Полтаву беспилотниками вечером 22 октября и ночью. После удара по железнодорожной инфраструктуре возник пожар.

Падение БПЛА утром

Также в Полтавской громаде зафиксировали падение вражеского БПЛА на открытой территории. Взрывной волной повреждены прилегающие частные дома, сооружения и воздушная линия электропередач.

По информации горсовета, в одном из частных жилых секторов повреждено не менее шести домовладений: в домах выбиты окна и повреждены крыши.

По предварительным данным, в результате ночных атак люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Полтавы

Автор: 

железная дорога (1543) Тахтаулове (845) ГСЧС (5499) Полтавская область (1577) Полтавский район (179)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 