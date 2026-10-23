Россия несколько раз атаковала Полтаву в течение ночи: повреждена железнодорожная инфраструктура и дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска несколько раз атаковали Полтаву в течение ночи. Под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура, а взрывная волна повредила как минимум шесть частных домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом проинформировали начальник ОГА Виталий Дякивнич и секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.

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Вечером 22 октября российские беспилотники атаковали объект железнодорожной инфраструктуры в Полтаве. На месте возник пожар, для ликвидации которого были задействованы спасатели и техника Полтавского гарнизона.









Падение БПЛА утром

Также в Полтавской громаде зафиксировали падение вражеского БПЛА на открытой территории. Взрывной волной повреждены прилегающие частные дома, сооружения и воздушная линия электропередач.

По информации горсовета, в одном из частных жилых секторов повреждено не менее шести домовладений: в домах выбиты окна и повреждены крыши.

По предварительным данным, в результате ночных атак люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется.

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