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Новости Атака шахедов на Полтаву
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Войска РФ нанесли удар беспилотниками по Полтаве: есть попадания в ТЦ

шахед атакует Полтаву

Утром 25 октября 2026 года войска РФ нанесут удар с помощью ударных беспилотников по территории Полтавы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"В Полтаве вражеский БПЛА попал в здание торгового комплекса. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия несколько раз атаковала Полтаву в течение ночи: повреждена железнодорожная инфраструктура и дома. ФОТОрепортаж

Новость будет обновляться

Автор: 

обстрел (36297) Тахтаулове (847) Полтавская область (1579) Полтавский район (181)
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