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Войска РФ нанесли удар беспилотниками по Полтаве: есть попадания в ТЦ
Утром 25 октября 2026 года войска РФ нанесут удар с помощью ударных беспилотников по территории Полтавы.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"В Полтаве вражеский БПЛА попал в здание торгового комплекса. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Новость будет обновляться
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