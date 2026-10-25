Войска РФ нанесли удар беспилотниками по Полтаве: есть попадания в ТЦ

Утром 25 октября 2026 года войска РФ нанесут удар с помощью ударных беспилотников по территории Полтавы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"В Полтаве вражеский БПЛА попал в здание торгового комплекса. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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