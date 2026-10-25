Атака дронів на Харків: спалахнули пожежі в ТЦ та на підприємстві, серед постраждалих - рятувальники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок російської атаки на Харків постраждали четверо людей, серед них троє рятувальників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Повторні удари по рятувальниках
Як зазначається, увечері 25 жовтня ворог атакував безпілотниками торговельний центр в Основ’янському районі та цивільне підприємство в Індустріальному районі міста. Виникли пожежі, постраждала одна людина.
Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторних ударів по місцях роботи підрозділів ДСНС. Постраждали двоє рятувальників, повністю знищено пожежну автоцистерну.
"У торговельному центрі виникла масштабна пожежа. Під час її гасіння постраждав ще один рятувальник", - йдеться у повідомленні.
Наслідки
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