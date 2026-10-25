Атака дронів на Харків: спалахнули пожежі в ТЦ та на підприємстві, серед постраждалих - рятувальники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки на Харків постраждали четверо людей, серед них троє рятувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Повторні удари по рятувальниках

Як зазначається, увечері 25 жовтня ворог атакував безпілотниками торговельний центр в Основ’янському районі та цивільне підприємство в Індустріальному районі міста. Виникли пожежі, постраждала одна людина.

Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторних ударів по місцях роботи підрозділів ДСНС. Постраждали двоє рятувальників, повністю знищено пожежну автоцистерну.

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"У торговельному центрі виникла масштабна пожежа. Під час її гасіння постраждав ще один рятувальник", - йдеться у повідомленні.

Наслідки













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