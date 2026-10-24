Росія атакувала низку областей України: є загиблі та поранені, серед постраждалих - діти. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 23 жовтня, російські війська атакували Миколаївську, Донецьку, Херсонську, Харківську, Дніпропетровську, Чернігівську та Запорізьку області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, зокрема діти. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, медичні й освітні заклади та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Донеччина: двоє загиблих і 18 поранених

За даними поліції, 23 жовтня російські війська завдали по Донеччині 1 991 удару. Під вогнем перебували сім населених пунктів. Загинули двоє людей, ще 18 дістали поранень, серед них троє дітей.

У Слов’янську росіяни атакували місто авіабомбою КАБ-250 та безпілотниками. Загинула людина, ще четверо отримали поранення. Пошкоджено приватний і три багатоквартирні будинки, два магазини, автозаправну станцію та 29 транспортних засобів.

У Краматорську внаслідок російських ударів загинула цивільна людина, ще 14 мирних жителів були поранені, зокрема троє дітей. Пошкоджено шість приватних і 26 багатоквартирних будинків, два заклади освіти, магазин, два медичні заклади та два автомобілі.

У Новодонецькому руйнувань зазнали 20 житлових будинків, магазин, автобусна зупинка та гаражний кооператив. В Іверському та Степанівці пошкоджено по одному приватному будинку.

Херсонщина: одна людина загинула, шестеро поранені

Російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів з артилерії, тактичної авіації та безпілотників різних типів, зокрема Shahed і "Гербера", повідомили у поліції області.

У Миролюбівці окупанти атакували FPV-дроном автомобіль. 65-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Автівку пошкоджено.

У Корабельному районі Херсона російський FPV-дрон влучив в інший автомобіль. Поранення отримав 67-річний чоловік, якого госпіталізували з вибуховою травмою та осколковими пораненнями тулуба й кінцівок.

Харківщина: семеро постраждалих, серед них двоє дітей

Упродовж доби під ворожими ударами перебували Харків і 15 населених пунктів області. Загалом постраждали семеро людей, зокрема двоє дітей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов

У Харкові поранення дістала 12-річна дівчинка. Ще троє людей - жінки віком 46 і 37 років та 13-річний хлопчик — зазнали гострої реакції на стрес.

У Черкаських Тишках Циркунівської громади поранено чоловіків віком 57 і 52 роки. У селищі Близнюки гостру реакцію на стрес отримала 39-річна жінка. Також медики надали допомогу 9-річній дівчинці, яка постраждала в Ізюмі 22 жовтня.

Росіяни атакували безпілотниками Слобідський та Основ’янський райони Харкова. Загалом по області застосували шість ракет, три керовані авіабомби, один БпЛА типу "Герань-2", два безпілотники "Молнія", п’ять FPV-дронів і 140 безпілотників, тип яких встановлюють.

У Харкові пошкоджено два цивільні підприємства, багатоквартирний і чотири приватні будинки, сім автомобілів, будівлю цирку, офісну будівлю, автозаправну станцію та гараж.

Пошкодження також зафіксували в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах. Під ударами опинилися житлові будинки, автомобілі, адміністративна будівля, гаражі, станція технічного обслуговування, підприємства та АЗС.

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Чернігівщина: загиблий і 18 постраждалих через удар по підприємству

Унаслідок учорашньої атаки на підприємство в Чернігові загинув чоловік. Ще 18 людей постраждали: сімох госпіталізували, більшості надали допомогу на місці, троє лікуються амбулаторно. Після влучання на території підприємства виникла пожежа, яку гасили рятувальники, повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

Увечері російські війська атакували Новгород-Сіверський безпілотниками "Гербера". Пошкоджено адміністративні будівлі та господарські приміщення.

У селах Корюківської громади дрони "Молнія" влучили в подвір’я. В одному з будинків пошкоджено вікна та покрівлю, інше домогосподарство повністю знищено.

У селі Ріпкинської громади внаслідок удару безпілотника "Герань" пошкоджено вікна в п’яти будинках.

Запорізька область: семеро поранених і 934 удари за добу

Упродовж доби російські війська завдали 934 удари по 61 населеному пункту Запорізької області. Семеро людей дістали поранень у Запоріжжі та Запорізькому районі, повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров

За даними обласної влади, ворог спрямував чотири ракетні удари по Запоріжжю та завдав 21 авіаудару по місту й низці населених пунктів області.

Також росіяни застосували 730 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Під атакою опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Оріхів, Степногірськ, Гуляйполе та десятки інших населених пунктів.

Ще 179 ударів російські війська завдали з артилерії по населених пунктах області.

Дніпропетровщина: атаки безпілотниками обійшлися без постраждалих

Упродовж доби російські війська майже десять разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

У Підгороднянській громаді Дніпровського району виникла пожежа. На Нікопольщині під ударом були районний центр, Марганецька та Покровська громади. У Васильківській громаді Синельниківського району пошкоджено приватний будинок.

За наявною інформацією, обійшлося без постраждалих.

Миколаївщина: пошкоджено енергетичну інфраструктуру та приватний будинок

Увечері та вночі російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомив начальник ОВА Георгій Решетілов.

Також росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївського району. У селі Солончаки пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали.

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