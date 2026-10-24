Атака РФ на Київ: в Оболонському районі постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж

Вранці 24 жовтня російські війська атакували житловий сектор Оболонського району Києва. Унаслідок влучання зруйновано одноповерховий приватний будинок, виникла пожежа. Постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС Києва.

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Влучання сталося на території приватної садиби. Унаслідок атаки одноповерховий житловий будинок зазнав руйнувань, після чого виникла пожежа.

Під час проведення робіт рятувальники виявили одного постраждалого та передали його медикам для подальшої госпіталізації.

Ще одна людина зазнала травм, однак госпіталізація їй не знадобилася.

Пожежу оперативно ліквідували

Пожежа, що виникла внаслідок російської атаки, була незначною. Вогнеборці оперативно загасили займання.

Інформацію про масштаби пошкоджень та стан постраждалих уточнюють.

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Наслідки атаки









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