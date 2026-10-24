Атака РФ на Киев: в Оболонском районе пострадали два человека. ФОТОрепортаж
Утром 24 октября российские войска обстреляли жилой квартал Оболонского района Киева. В результате попадания был разрушен одноэтажный частный дом, возник пожар. Пострадали два человека, один из них был госпитализирован.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Киева.
Попадание произошло на территории частного участка. В результате атаки одноэтажный жилой дом был разрушен, после чего возник пожар.
В ходе спасательных работ спасатели обнаружили одного пострадавшего и передали его медикам для дальнейшей госпитализации.
Еще один человек получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась.
Пожар оперативно ликвидировали
Пожар, возникший в результате российской атаки, был незначительным. Пожарные оперативно потушили возгорание.
Информацию о масштабах повреждений и состоянии пострадавших уточняют.
Последствия атаки
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