Атака РФ на Киев: в Оболонском районе пострадали два человека. ФОТОрепортаж

Утром 24 октября российские войска обстреляли жилой квартал Оболонского района Киева. В результате попадания был разрушен одноэтажный частный дом, возник пожар. Пострадали два человека, один из них был госпитализирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Киева.

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Попадание произошло на территории частного участка. В результате атаки одноэтажный жилой дом был разрушен, после чего возник пожар.

В ходе спасательных работ спасатели обнаружили одного пострадавшего и передали его медикам для дальнейшей госпитализации.

Еще один человек получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась.

Пожар оперативно ликвидировали

Пожар, возникший в результате российской атаки, был незначительным. Пожарные оперативно потушили возгорание.

Информацию о масштабах повреждений и состоянии пострадавших уточняют.

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Последствия атаки









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