В Киеве российская ракета повредила Музей украинской диаспоры. ФОТО

Во время массированной российской ракетной атаки на Киев в ночь на 22 октября пострадало здание Музея украинской диаспоры — филиала Музея истории города Киева. Из-за повреждений учреждение приостановило прием посетителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Музей истории города Киева.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате обстрела в здании выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Сейчас специалисты работают над устранением последствий атаки.

В музее сообщили, что в ближайшие дни он будет закрыт для посещения. О дате возобновления работы обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В частности, во время атаки оккупанты применили три баллистические ракеты с кассетными боевыми частями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночной удар РФ: более 400 спасателей и полицейских ликвидируют последствия атаки на Киев, - Выговский. ВИДЕО