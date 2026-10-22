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В Киеве российская ракета повредила Музей украинской диаспоры. ФОТО
Во время массированной российской ракетной атаки на Киев в ночь на 22 октября пострадало здание Музея украинской диаспоры — филиала Музея истории города Киева. Из-за повреждений учреждение приостановило прием посетителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Музей истории города Киева.
В результате обстрела в здании выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Сейчас специалисты работают над устранением последствий атаки.
В музее сообщили, что в ближайшие дни он будет закрыт для посещения. О дате возобновления работы обещают сообщить дополнительно.
- Напомним, в ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В частности, во время атаки оккупанты применили три баллистические ракеты с кассетными боевыми частями.
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