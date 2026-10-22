Ночной удар РФ: более 400 спасателей и полицейских ликвидируют последствия атаки на Киев, - Выговский
В Киеве после трёх волн баллистических ударов со стороны России работают более 400 спасателей и полицейских. Пожары уже потушены, продолжается разбор завалов, фиксация разрушений и изъятие обломков вражеских ракет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Иван Выговский.
"Всего оккупанты атаковали 12 регионов Украины и столицу. По Киеву нанесли три волны ударов баллистическими ракетами. К сожалению, один человек погиб. Еще более 20 человек, в том числе дети, получили ранения", — говорится в сообщении.
Повреждены жилые дома, станция скорой помощи, гипермаркет, почтовое отделение, монастырь. В частном секторе разрушены дома на нескольких улицах. В каждом из районов с первых минут работали спасатели и полицейские.
Ликвидация последствий атаки
Уже удалось потушить все пожары, в эти минуты продолжается обливание конструкций водой и фиксация преступлений. В Печерском районе столицы взрывотехники полиции и группа разминирования ГСЧС извлекают часть вражеской ракеты, застрявшую в земле.
"Спасибо каждому спасателю и полицейскому, кто тушит пожары, оказывает помощь пострадавшим, документирует акт очередного российского террора, обеспечивает движение транспорта. Гвардейцам и пограничникам, которые в составе мобильных огневых групп этой ночью защищали украинское небо", — отметил Выговский.
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