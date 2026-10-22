Нічний удар РФ: понад 400 рятувальників і поліцейських ліквідовують наслідки атаки на Київ, - Вигівський. ВIДЕО
У Києві після трьох хвиль балістичних ударів Росії працюють понад 400 рятувальників і поліцейських. Пожежі вже загасили, триває розбір завалів, фіксація руйнувань і вилучення уламків ворожих ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Іван Вигівський.
"Загалом окупанти атакували 12 регіонів України та столицю. По Києву завдали три хвилі ударів балістикою. На жаль, один чоловік загинув. Ще понад 20 людей, зокрема діти, отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджені житлові будинки, станція швидкої допомоги, гіпермаркет, поштове відділення, монастир. У приватному секторі понівечені будинки на кількох вулицях. У кожному з районів із перших хвилин працювали рятувальники та поліцейські.
Ліквідація наслідків атаки
Вже вдалося загасити всі пожежі, у ці хвилини триває проливання конструкцій та фіксація злочинів. У Печерському районі столиці вибухотехніки поліції та група розмінування ДСНС вилучають частину ворожої ракети, яка застрягла у землі.
"Дякую кожному рятувальнику та поліцейському, хто гасить пожежі, надає допомогу постраждалим, документує акт чергового російського терору, забезпечує рух транспорту. Гвардійцям та прикордонникам, які у складі мобільних вогневих груп цієї ночі захищали українське небо", - зазначив Вигівський.
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