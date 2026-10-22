Нічний удар РФ: понад 400 рятувальників і поліцейських ліквідовують наслідки атаки на Київ, - Вигівський. ВIДЕО

У Києві після трьох хвиль балістичних ударів Росії працюють понад 400 рятувальників і поліцейських. Пожежі вже загасили, триває розбір завалів, фіксація руйнувань і вилучення уламків ворожих ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Іван Вигівський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Загалом окупанти атакували 12 регіонів України та столицю. По Києву завдали три хвилі ударів балістикою. На жаль, один чоловік загинув. Ще понад 20 людей, зокрема діти, отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджені житлові будинки, станція швидкої допомоги, гіпермаркет, поштове відділення, монастир. У приватному секторі понівечені будинки на кількох вулицях. У кожному з районів із перших хвилин працювали рятувальники та поліцейські.

Ліквідація наслідків атаки

Вже вдалося загасити всі пожежі, у ці хвилини триває проливання конструкцій та фіксація злочинів. У Печерському районі столиці вибухотехніки поліції та група розмінування ДСНС вилучають частину ворожої ракети, яка застрягла у землі.

"Дякую кожному рятувальнику та поліцейському, хто гасить пожежі, надає допомогу постраждалим, документує акт чергового російського терору, забезпечує рух транспорту. Гвардійцям та прикордонникам, які у складі мобільних вогневих груп цієї ночі захищали українське небо", - зазначив Вигівський.

Читайте також: Понад 4 тисячі російських БпЛА знищили за тиждень підрозділи МВС, - Вигівський