У Києві російська ракета пошкодила Музей української діаспори. ФОТО

Під час масованої російської ракетної атаки на Київ у ніч проти 22 жовтня постраждала будівля Музею української діаспори – філії Музею історії міста Києва. Через пошкодження заклад призупинив прийом відвідувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Музей історії міста Києва.

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Унаслідок обстрілу в будівлі вибито вікна, пошкоджено фасад та покрівлю. Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків атаки.

У музеї повідомили, що найближчими днями він буде зачинений для відвідування. Про дату відновлення роботи обіцяють поінформувати додатково.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву. Зокрема, під час атаки окупанти застосували три балістичні ракети з касетними бойовими частинами.

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